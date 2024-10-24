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Ağrı'da Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu: 530 Paket Ele Geçirildi

Ağrı'da Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu: 530 Paket Ele Geçirildi
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği yol kontrol uygulamalarında 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde düzenlediği yol kontrol uygulamalarında 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt, Diyadin ve il merkezinde gerçekleştirdikleri yol kontrol ve emniyet uygulamalarında şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlerinin başlatılması için sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk

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