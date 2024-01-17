Ağrı'da jandarma, dondurucu soğuklarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yardım etti

Ağrı'da, jandarma personelleri tarafından dondurucu soğuklarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelince, Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde yaban hayvanları için arazide besleme faaliyeti yapıldı. Dondurucu soğuklarda yaban hayvanlarının yiyecek bulma konusunda yaşadığı zorlukların giderilmesi noktasında çalışmaların devam edeceği bildirildi. - AĞRI