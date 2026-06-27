Haberler

13 yıl sonra çözülen kayıp dosyasında 2 tutuklama

13 yıl sonra çözülen kayıp dosyasında 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı’da 2013 yılında kaybolan Nesim B. ile ilgili soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Ağrı'da 2013 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ağrı'da 2013 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Nesim B. dosyasında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 2016 yılında "kasten öldürme" suçu kapsamında soruşturma başlatılan olayla ilgili 22 Haziran 2026 tarihinde Ağrı merkezli Ankara, İzmir, Konya ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. ile M.K.Y. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, tutuklanan şüphelilerden S.K.'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı

Avrupa'da işler çığırından çıkıyor! Herkes aynı ürün için mağazalarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜİK açıkladı! Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor?

Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor?
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı

Bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Şile Belediyesi'nde 'vurgun içinde vurgun' iddiası! İtirafçıların anlattıkları şoke etti

Belediyede vurgun içinde vurgun! İtirafçıların ifadeleri şoke etti
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti