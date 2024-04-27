Ağır yaralanan şahıs kaza sonucu hayatını kaybetti

Araçların hurdaya döndüğü o kazadan acı haber

Kazada ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Dursun Ali Tunca (69), kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akdoğan-Gümüşoluk Mahalleleri arasında bulunan baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk İ. idaresindeki 03 ABR 860 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Ş. kontrolündeki 81 EZ 154 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince kazada yaralanan Dursun Ali Tunca (69), Gülali G. (71), Yaşar Ş. ve Ömer Faruk İ. toplam 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Dursun Ali Tunca, kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 3 yaralanın ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.