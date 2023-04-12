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Afyonkarahisar İl Müftülüğü Kırıkhan'da iftar sofrası kurdu

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Kırıkhan'da iftar sofrası kurdu

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar İl Müftülüğü depremden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü depremden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu.

Depremin ilk gününden itibaren Afyonkarahisar Müftülüğü depremzede vatandaşların yanında olarak, onlara maddi ve manevi destek saplıyor. Ramazan ayı dolayısıyla da Hatay Kırıkhan'da bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu. İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada: "Maddi ve manevi destekte bulunan hayır sahiplerine, görev alan ve iftar sofrasında depremzede kardeşlerimize hizmet eden personelimize teşekkür ediyor, kendilerine kolaylıklar diliyor, yapmış oldukları hizmetlerin Cenab-ı hak indinde makbul olmasını niyaz ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler

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