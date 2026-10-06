Afyonkarahisar Emirdağ'da yaya otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Afyonkarahisar Emirdağ'da yaya otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde seyir halindeki otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza, Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö. idaresindeki 06 GP 882 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmeye çalışan S.A., isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı S.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.