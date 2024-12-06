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Afyonkarahisar'da Yaya Trafik Güvenliği Denetimleri Artırılıyor

Afyonkarahisar'da Yaya Trafik Güvenliği Denetimleri Artırılıyor
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, yayaların karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerin artırılacağını duyurdu. Yaya geçitlerinde ve yoğun yaya alanlarında denetim yapılarak yaya önceliğine uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacak.

Afyonkarahisar'da polis tarafından yayaların karıştığı trafik kazalarının önlenmesi için denetimlerin arttırılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, yayaların karıştığı kazaları en aza indirmek, trafik güvenliğini ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimler arttırılmaktadır.

İlimiz merkezinde bulunan yaya geçitleri ve yayaların yoğun olarak bulunduğu yerlerde resmi-sivil ekiplerimizce ve KGYS üzerinden yapılan denetimlerde yaya önceliğine uymayan araç sürücülerine ilgili trafik kanunu gereğince 3.135 TL cezai işlem uygulanmaktadır. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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