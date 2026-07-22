Haberler

Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Jandarmanın dikkati faciayı önledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan arazi yangınında jandarma ekipleri, alevlerin sardığı bir evin bahçesindeki otomobili güvenli bölgeye çıkararak yanmaktan kurtardı. Yaklaşık 5 bin dekarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da çıkan ve yaklaşık 5 bin dekarlık alanın zarar gördüğü arazi yangınında bir otomobilin yanması son anda engellendi.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı ilçesine bağlı Davulga beldesi Demircili köyünde meydana geldi. Yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir evin bahçe kapısını kırarak içeri giren jandarma ekipleri, evde kimsenin bulunmadığını tespit ettikten sonra kapalı araç park alanını da kontrol etti. Burada park halinde bulunan otomobili fark eden ekipler, aracı güvenli bölgeye çıkararak alevlerden kurtardı.

Aracı kurtarılan ev sahibi Ali Çaylak, yangını gördüğünde büyük bir şok yaşadığını belirterek, "Her yer alevler içindeydi. Jandarma ekipleri aracımı kurtardı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Zamanında müdahale edilmeseydi evim de yanacaktı" dedi.

Yaklaşık 5 bin dekarlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı

Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı

"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntü
Oğuzhan Uğur'un 9 yıl önce işlem gördüğü suç ortaya çıktı: Şok eden detay

Oğuzhan Uğur öyle bir suçtan işlem görmüş ki şaşıp kalacaksınız
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi

Haluk'a bir darbe daha

Krizden çıkamadılar! Dev havayolu şirketi kapanıyor

Dev havayolu şirketi kapanıyor
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
ABD için alarm zilleri çalıyor! Çin'den okyanus ortasında stratejik hamle

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Hamle bu kez İran'dan değil