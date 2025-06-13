Afyonkarahisar'da Ticari Araç Kamyonetle Çarpıştı: 1 Yaralı
Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı. Sürücü O.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın kamyonet ile çarpıştığı 1 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Emirdağ ilçesi OSB Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y., yönetimindeki 34 MOZ 744 plakalı kavşakta A.Ş.'nin kullandığı 35 PCF 46 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücülerden O.Y., yaralandı. Yaralanan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa