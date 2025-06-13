Afyonkarahisar'da Ticari Araç Kamyonetle Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı. Sürücü O.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın kamyonet ile çarpıştığı 1 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Emirdağ ilçesi OSB Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y., yönetimindeki 34 MOZ 744 plakalı kavşakta A.Ş.'nin kullandığı 35 PCF 46 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücülerden O.Y., yaralandı. Yaralanan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.