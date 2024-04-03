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Afyonkarahisar'da Seçim Öncesi Silahlı Saldırı

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Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde seçim öncesi yaklaşık 15 kişinin tabanca ve uzun namlulu silahlarla havayı adeta taradıkları görüntüler savaş alanlarını aratmazken jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde seçim öncesi yapılan bir eğlence sonrası bir grup genç havaya ateş açtı. Uzun namlulu silahlar da kullanan grubun havaya ateş açtığı anlar savaş meydanlarındaki görüntüyü aratmadı. Daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu görüntüler birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gebeceler Jandarma Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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