Afyonkarahisar'da Kaçak Alkollü İçecek Operasyonu: 72 Şişe Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir şahsın adresine düzenlenen baskında 72 adet kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 72 adet kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki ile 293 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR