Afyonkarahisar'da Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, çeşitli suçlardan toplam 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan C.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda Çobanlar ilçesinde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde C.B., isimli şahsın 'Birden Fazla Kişi ile Konutta Silahla Nitelikli Yağma, Hükümlü veya Tutuklununun Kaçması ve Kadına Karşı Tehdit' suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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