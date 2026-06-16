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Afyonkarahisar polisinden asayiş ve trafik denetimi

Afyonkarahisar polisinden asayiş ve trafik denetimi
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Afyonkarahisar'da polis ekiplerince 40 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücülere toplam 119 bin TL'den fazla para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından 40 ekibin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapılırken, denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere yaklaşık 119 bin TL para cezası kesildi.

Denetimin kentin muhtelif noktalarında yapıldığı belirtildi. Kent genelinde 40 ekibin görev aldığı denetime 110 personelin katıldığı belirtildi. Bin 465 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı denetimde ayrıca 307 aracında kontrol edildiği öğrenilirken, kurallara uymayan 16 sürücüye 118 bin 418 TL para cezası ve 2 şahsa maksat dışı kesici alet bulundurmaktan toplam 7 bin 410 TL para cezası kesildiği kaydedildi.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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