Afyonkarahisar'da 333 kullanımlık bonzai ele geçirildi
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İhsaniye ilçesinde bir evde yapılan baskında 333 kullanımlık bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bir eve yaptıkları baskında 333 kullanımlık bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İhsaniye ilçesinde yaşayan Y.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında eğitimli narkotik köpekleri ile arama yapan ekipler 333 kullanımlık bonzai ele geçirdi. Olayın ardından Y.K.'nın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR