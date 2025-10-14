Haberler

Afyonkarahisar'da 16 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası ile aranan M.K.'yı Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
