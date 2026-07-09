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Otluk alanda çıkan yangın fabrikanın bahçesine sıçradı

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Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde otluk alanda çıkan yangın, bir fabrikanın bahçesine sıçradı. Plastik malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde otluk alanda çıkan yangın, fabrikanın bahçesine sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın fabrikanın bahçesine sıçradı. Bahçedeki plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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