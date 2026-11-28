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Afganistan'ın Kunar kentindeki bir okulda meydana gelen patlama sonucu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtildi.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetine bağlı Andar Ser bölgesindeki bir okulda patlama meydana geldi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Faridullah Dehqan, patlamanın can kaybına ve yaralanmalara yol açtığını ifade etti.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı