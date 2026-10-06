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AFAD ve Jandarma ekipleri, Kilis Çakallıpınar'da çamura saplanan iki aracı kurtardı

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AFAD ve Jandarma ekipleri, Kilis Çakallıpınar'da çamura saplanan iki aracı kurtardı
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Kilis’in Çakallıpınar köyünde dün gece yağış nedeniyle çamura saplanan iki araç, Valilik koordinasyonunda AFAD, Jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlara yardım edilirken yetkililer yağışlı havalarda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kilis'in Çakallıpınar köyünde dün gece etkili olan yağış nedeniyle çamura saplanan iki araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çakallıpınar köyünde yağış nedeniyle çamura saplanan iki araçtaki vatandaşların yardımına Valilik koordinasyonunda AFAD, Jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlar saplandıkları yerden kurtarılırken, mahsur kalan vatandaşlara da yardımcı olundu.

Yetkililer, yağışlı havalarda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını ve yapılan uyarıları takip etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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