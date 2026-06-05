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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından, adliye koridorlarında çekilen sosyal medya görüntülerine soruşturma

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Adalet Bakanlığı, sosyal medyada vatandaşları hedef alan uygunsuz içerikli video paylaşan Gebze adliyesi personeli hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, sosyal medyada vatandaşları hedef alan uygunsuz içerikli bir video paylaşan adliye personeli hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında (TikTok ve X) bir adliye personeli tarafından paylaşılan ve vatandaşlarımızı hedef alan uygunsuz içerikli bir video üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu videoda Gebze adliyesinde görevli bir personelin vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmeti etiğiyle ve devlet memuru vakarıyla bağdaşmayan ifadeler kullandığı tespit edilmiştir. Adalet teşkilatımızın temel gayesi; vatandaşlarımıza her koşulda saygı, nezaket ve sabır çerçevesinde en etkin hizmeti sunmaktır. Adalet teşkilatının vatandaş odaklı hizmet anlayışına ve meslek ilkelerine aykırı davranan ilgili personel hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal disiplin soruşturması başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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