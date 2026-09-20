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Adıyaman Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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