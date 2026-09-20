Adıyaman Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı