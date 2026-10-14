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Adıyaman Gölbaşı'nda iş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı'nda iş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölbaşı-Elbistan kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Kürşat Y. idaresindeki 02 AFC 256 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Kürşat Y. ile araçta bulunan Adem Furkan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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