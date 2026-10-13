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Adıyaman Gölbaşı'nda iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

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Adıyaman Gölbaşı'nda iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Besni Caddesi kesişiminde iki otomobil çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Besni Caddesi kesişiminde Mert Ö. yönetimindeki 50 ACY 148 plakalı otomobil, Tuğba K. yönetimindeki 35 HA 2710 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada sürücülerden Mert Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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