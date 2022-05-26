Adıyaman'da zihinsel engelli lise öğrencisini darbeden okul görevlisi, önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı - Haberler

Adıyaman'da zihinsel engelli lise öğrencisini darbeden okul görevlisi, önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
AA - 3. Sayfa
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Adıyaman'da zihinsel engelli öğrenciyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılan okul görevlisi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şiddete maruz kalan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çelikhan ilçesindeki çok programlı bir lisede özel eğitim sınıfında öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi zihinsel engelli Z.K, okuldaki hizmetli K.A. tarafından darbedildi.
112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılan K.A, savcılığın itirazı üzerine sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, açığa alınan K.A. hakkında idari soruşturma başlattı.
AA / Orhan Pehlül - 3. Sayfa