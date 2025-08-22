Adıyaman'da Yorgun Mermi Tehlikesi: Evde Büyük Bir Tehlike Atlatıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin balkonuna isabet eden yorgun mermi büyük bir tehlike oluşturdu. Olay sonrasında, silah sıkanlar dikkatli olmaya davet edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir magandanın silahından çıkan mermi, evin penceresini delerek içeriye girdi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Cami Mahallesi'nde, Faruk İ'ye ait iki katlı evin balkonuna yorgun mermi isabet etti. Pencereyi delerek içeriye giren mermi, balkonda kimsenin olmaması büyük bir tehlike atlattı.

Son günlerde şehir merkezinde artan yorgun mermi vakaları ve havaya silah sıkma şikayetleri dikkat çekiyor. Bugün evimizin balkonuna düştü, yarın bir insanın hayatına mal olabilir" diyen, Faruk İ., silah sıkan kişilere empati yapmaları konusunda seslenerek, "Unutmayın, aynı olay sizin ailenizin de başına gelebilir. Lütfen sevinçte ya da umuda silah sıkmayın" diye konuştu. - ADIYAMAN

