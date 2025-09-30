Haberler

Adıyaman'da Yerleşim Alanlarına Yakın Yangın Paniği

Güncelleme:
Adıyaman'da Yeşilyurt Mahallesi civarında yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki vatandaşlar arasında korku ve panik yaşandı.

Adıyaman'da yerleşim alanlarına yakın bölgede çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Taziye Evi civarında yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın çıktı. Arsa içerisinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Kuru otlar ve atık malzemelerin yandığı yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
