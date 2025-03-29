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Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis

Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis
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Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan M.Ş.B., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada suçlamaları reddeden sanığa ayrıca 25 bin lira para cezası verildi.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık M.Ş.B. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlandı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan şahıs, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira para cezasına çarptırılarak tutukluluk haline devam edilmesine karar verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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