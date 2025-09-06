Haberler

Adıyaman'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 1 Ölü, 4 Yaralı

Adıyaman'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı'nde hafif ticari araç kazası sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı'nde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Cankara köyüne seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 33 NIP 61 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Ö. ile araçta bulunan Sıla Ö., Fadime Ö., Ecrin Ö. ve Tuğçe Demirkaya yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Tuğçe Demirkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
231 milyon takipçisi olan Neymar'dan sürpriz Hikmet Karaman paylaşımı

231 milyon takipçisi olan Neymar'dan olay Hikmet Karaman paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.