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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Adıyaman'da seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde seyir halinde olan Mustafa D. idaresindeki 40 AAL 863 plakalı otomobil alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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