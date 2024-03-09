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Adıyaman'da Ruhsatsız Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö. isimli şahsın bağ evinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği buldu. Aramada ayrıca tabanca mermisi ve fişekler de ele geçirildi. Şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Adıyaman'da jandarma ekipleri bağ evinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Ö. isimli şahsın bağ evi ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet fişek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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