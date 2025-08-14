Adıyaman'da Oyun Sırasında Bagajda Mahsur Kalan Çocuk Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'da 8 yaşındaki Abdullah C., oyun oynarken park halindeki otomobilin bagajına girdi ve havasız kalarak ağır yaralandı. Acil müdahale sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da oyun oynadığı sırada park halindeki otomobilin bagajına giren ve içeride mahsur kalan 8 yaşındaki çocuk, havasız kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 21131 Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, park halindeki bir otomobilin bagajına oyun amacıyla giren 8 yaşındaki Abdullah C. isimli çocuk, kendi imkanıyla çıkamayınca bagajda bir süre havasız kaldı. Çocuğun hareketsiz olduğunu fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
