Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde meydana gelen kazada, H.G. idaresindeki 02 DF 178 plakalı otomobil ile N.M. idaresindeki 44 BS 090 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü N.M. ile araçlarda bulunan N.G., B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar kontrol amaçlı Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu

Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.