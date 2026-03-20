Otomobil alt yapı çukuruna düştü: 1 yaralı

Adıyaman'da, bir otomobilin alt yapı çukuruna düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir otomobil, tam doldurulmadığı iddia edilen alt yapı çukuruna düştü. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çukura düşen otomobil ise yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı