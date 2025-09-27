Haberler

Adıyaman'da Orman Yangını: Geven Bitkisi ve Meşe Ağaçları Zarar Gördü

Adıyaman'da Orman Yangını: Geven Bitkisi ve Meşe Ağaçları Zarar Gördü
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çıkan orman yangınında meşe ağaçları ve geven bitkisi zarar gördü. Yangın, yerel halkın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında geven bitkisi ve meşe ağaçları zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu Köyü kırsalındaki Küşüğan Yaylası'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevre köylerden toplanan vatandaşların küreklerle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgesine jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların yardımıyla yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Yangında meşe ağaçları ve geven bitkisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

