Adıyaman'da Nissibi Köprüsü Yakınlarında Erkek Cesedi Bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nissibi Köprüsü yakınlarında bulunan 40-45 yaşlarında bir erkek cesedinin kimliği henüz tespit edilemedi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nissibi Köprüsü yakınlarında vatandaşlar tarafından 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince cesette ve çevrede incelemeler yapıldı. Suda boğulduğu belirlenen erkek cesedinin kimliği tespit edilemedi. Ceset incelenmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
