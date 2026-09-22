Haberler

Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yakınlarında Mehmet Dag idaresindeki 02 HD 048 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Dag yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı

G.Saray'ın yeni yıldızından flaş itiraf: Evimi, arkadaşlarımı özledim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba'sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek

Vadi'nin Ömer Baba'sıydı! Kozinoğlu soruşturmasında o da ifade verecek
Kayseri Melikgazi'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan çıktı

Tırla çarpışan otomobil takla attı! Sürücünün durumuna herkes şaşır
Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki

Ne yaptın Mourinho? Arda'ya yaptığı olay oldu
Evin görünmez yükü araştırmayla ölçüldü! Zihinsel ev işlerinin yüzde 71'ini anneler üstleniyor

Annelerin zihni neden hiç kapanmıyor? Araştırma yüzde 71 dedi
Bitcoin'de 8 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı

Piyasalarda 8 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar

Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti

Komşuda virüs alarmı! Bir haftada 3 can kaybı