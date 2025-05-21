Adıyaman'da Motosiklet Sürücüsüne 137 Bin TL Ceza

Adıyaman'da, polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne 137 bin 98 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında trafik polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kaçan sürücü Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye polis ekiplerince işlem başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda sürücüye 137 bin 98 TL para cezası uygulanırken motosiklet ise 2 aylık bir süreyle trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN