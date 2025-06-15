Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Adıyaman'da kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü, duran bir araca çarparak yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verildi.

Adıyaman'da duran araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Köyü'nde Mehmet Burak T. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duran araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Burak T. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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