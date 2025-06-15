Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da duran araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Köyü'nde Mehmet Burak T. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duran araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Burak T. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN