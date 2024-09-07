Adıyaman'da Motorlu Testere Kullanımı Sonucu Bir Kişi Yaralandı
Adıyaman Merkez Yenimahalle Karapınar Caddesi yakınlarında bir işletmeye ait odunları motorlu testere ile kesen Mehmet Demir, bir anlık dalgınlık sonucu ayağını kesti. Yaralanan Demir, sağlık ekiplerince müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da bir kişi motorlu testereyle ayağını keserek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yenimahalle Karapınar Caddesi yakınlarında bir işletmeye ait odunları motorlu testere ile kesen Mehmet Demir (36), bir anlık dalgınlık sonucu ayağını kesti. Ayağından yaralanan Mehmet Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN