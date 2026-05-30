Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eğriçay Köprüsü yakınlarında Orhan U. idaresindeki 34 DT 4709 plakalı minibüs ile Zeynel A. idaresindeki 02 BE 585 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Orhan U. yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı