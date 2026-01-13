Haberler

Yalnız yaşayan adamın yaktığı soba, metruk evi alev topuna çevirdi

Yalnız yaşayan adamın yaktığı soba, metruk evi alev topuna çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da metruk bir evde yaşam sürdüren Muzaffer D., ısınmak için yaktığı sobanın alev alması sonucu evde yangın çıktı. Evin alevler içinde kalmasının ardından mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, olayda ölü ya da yaralı olmadı.

Adıyaman'da metruk bir evde yalnız başına yaşayan şahsın ısınmak için yaktığı soba evi alev topuna çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi 1 Aralık İlkokulu arkasında bulunan metruk bir evde yalnız yaşayan Muzaffer D., isimli şahıs, ısınmak için burada bulunan odun sobasını yaktı. Bir süre ısınan Muzaffer D'nin yaktığı soba ateşi ev içerisine sıçradı. Alevleri söndüremeyen şahıs, evden dışarıya kaçtı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında Muzaffer D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncudan korkutan haber, organ nakli için donör aranıyor
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları