Haberler

İnşaat işçisi yüksekten düşerek ağır yaralandı

İnşaat işçisi yüksekten düşerek ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaatta çalışan 23 yaşındaki Ali A., dengesini kaybederek yüksekten düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaatta çalışan genç işçi, yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan İbn-i Mirza Parkı civarındaki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Ali A., çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Durumu gören iş arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Ali A'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan kontrollerde Ali A'nın çok sayıda kırıklarının olduğu tespit edildi. Yaralı işçi, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım bölümünde gözlem altında tutulan Ali A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

