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Adıyaman'da İlkolu Öğrencileri Şekerden Zehirlendi

Adıyaman'da İlkolu Öğrencileri Şekerden Zehirlendi
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Adıyaman'da, dışarıda dağıtılan şekerden yiyen 15 ilkokul öğrencisi hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da dışarıda dağıtıldığı belirtilen şekerden yiyen ilkokulu öğrencisi 15 çocuk hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Şeref Cengiz İlkokulu önüne gelen henüz kimliği belirsiz bir şahıs tarafından şeker dağıtıldı. Okul dışında dağıtılan şekerleri alan öğrencilerden 15 tanesi zehirlendi. Zehirlenen öğrencilerin durumunu fark eden öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenciler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altıma alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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