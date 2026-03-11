Haberler

Kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda Osman Ü. idaresindeki 02 AGG 663 plakalı otomobil ile Yılmaz A. idaresindeki 06 DY 6019 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
