Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Adıyaman'da, iki farklı iş yerinden nakit para ve 10 cep telefonunu çalan M.M.K. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da, iki farklı iş yerine giren şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın kent merkezinde önceki gün iki farklı iş yerinde nakit para ve 10 adet cep telefonu çalan M.M.K., isimli şahsa yönelik Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
