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Muhammet Pekmez'den haber alınamıyor

Muhammet Pekmez'den haber alınamıyor
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Adıyaman'da 16 yaşındaki Muhammet Pekmez, evinden ayrıldıktan sonra 2 gündür kendisinden haber alınamıyor. Ailesi durumu 112'ye bildirdi, jandarma ve polis arama çalışmalarına başladı.

Adıyaman'da, 16 yaşındaki Muhammet'ten 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde ikamet eden Nergis ve Adem Pekmez çiftinin 3 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Muhammet Pekmez, ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan Pekmez'in hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları gerçekleştirildi. Her yerde arana Pekmez'in bulunması için çalışmalar devam ederken Muhammet Pekmez'i görenlerin yada yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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