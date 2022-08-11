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Adana haber! Adana'da mamut fosili ele geçirildi

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Adana haber! Adana'da mamut fosili ele geçirildi

Edinilen Adana haberine göre Adana'da jandarma ekipleri durdurdukları araçta 2 adet mamut fosili ve 45 adet sikke ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri durdurdukları araçta 2 adet mamut fosili ve 45 adet sikke ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreği ilçesi Yakapınar Mahallesinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada çene parçası/diş olduğu değerlendirilen 2 adet mamut fosili ve 45 adet Doğu Roma, Bizans ve Orta Çağ Dönemine ait bronz sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakapınar Jandarma Adana 3. Sayfa Haberler

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