Adana'da Yangın Söndürme Uçağının Enkazı Göl Tabanından Çıkartıldı

Adana'da Yangın Söndürme Uçağının Enkazı Göl Tabanından Çıkartıldı
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı, jandarma ekipleri tarafından su yüzeyine çıkarıldı. Uçağın düşüşü sırasında iki pilot kurtarıldı.

Adana'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı sudan çıkarılıp kıyıya çekildi.

Çukurova ilçesi Fadıl Mahallesi'nde 19 Haziran'da ormanlık alanında çıkan orman yangınına müdahale sırasında su aldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen ve 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığı olayın ardından söndürme uçağının enkazını çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, uçağın gölde battığı noktayı tespit etti. Ekipler sabah saatlerinde Seyhan Baraj Gölü'nde çalışma başlattı. 27 metre derinlikteki uçak enkazı, kaldırma balonlarıyla su yüzeyine çıkartıldı. Uçağın enkazı, buradan göl kıyısındaki İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine çekildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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