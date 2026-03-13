Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toplam 21 bin 291 uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirildi. İki şüpheli tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 21 bin 291 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda bonzai ve hammaddesi ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde bir ikamete düzenlediği operasyonda yapılan aramada 21 bin 165 uyuşturucu hap ile 3,75 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde hapları toplu şekilde ucuza satın aldığını ve kullanıcı olduğunu söylediği öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde torbacılık yaptığı tespit edilen S.A. isimli şüpheli de yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 126 uyuşturucu hap, 2 pakette 1,81 gram bonzai hammaddesi ile 5,51 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
