Adana'da Tır ile Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 81 ACK 958 plakalı tır, Niğde yönüne seyir halindeyken petrol istasyonuna girmek için sola manevra yaptı. Bu sırada Şeker Pınarı yönünden gelen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 01 AHK 968 plakalı Volkswagen marka otomobil, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride savrularak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü M.D., ilk müdahalenin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen M.D. hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
