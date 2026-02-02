Haberler

Kozan'daki cinayetin şüphelileri yakalandı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisinde alkol almak isteyen 2 kişi ile iş yeri sahipleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tekel bayisinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iş yeri sahibinin ağır yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli ile onlara yardım eden 2 şahıs yakalandı.

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana gelmişti. İddiaya göre Ş.K. ve F.Y. iş yerine gelerek veresiye alkol almak istedi. İş yeri sahiplerinin talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü iş yeri sahibi M.Ö. ile yanında bulunan Mustafa Çomak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan M.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin'inde katıldığı operasyonda yaralı halde kaçtığı belirlenen Ş.K. ile yanında bulunan F.Y., merkeze 40 kilometre uzaklıkta dağlık alanda kıskıvrak yakalandı.Şahısların kaçmasına yardım ettiği tespit edilen K.K. ve V.K.'de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
